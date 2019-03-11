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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 11:05

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, у кого есть практика покупки ОВГЗ в долларах?
Через кого лучше купить Долл. ОВГЗ Укргазбанк, обещают 3,7% на год (комиссии нет) или Ощадбанк(комиссия около 200 грн общая). По доходности в ОЩАДовском калькуляторе называет нач. отделения доходность 3,6%. Это в Ощаде откусывают так? Где меньше гемора будет по практике Ощад или Укргаз? Ну и доходность где выше по факту?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 12:48

  Алексей77 написав:Господа, у кого есть практика покупки ОВГЗ в долларах?
Через кого лучше купить Долл. ОВГЗ Укргазбанк, обещают 3,7% на год (комиссии нет) или Ощадбанк(комиссия около 200 грн общая). По доходности в ОЩАДовском калькуляторе называет нач. отделения доходность 3,6%. Это в Ощаде откусывают так? Где меньше гемора будет по практике Ощад или Укргаз? Ну и доходность где выше по факту?


смотрите, где у вас контакт налажен, все равно это делается через других, нач отделения к ним как чужой, и особо вашим отношениям не поможет

а вот с финмоном поможет
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 12:53

adj
Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!
aeroservis
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 13:41

Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП

https://interfax.com.ua/news/economic/840617.html
Джерело:
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 чер, 2022 14:52

  adj написав:Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП


Очень смелое заявление, однако очевидно, что на свободном рынке доходность гривневых бумаг будет выше, чем валютных, доходность которых за рубежом на текущий момент просто космос
Как в связи с этим будет выглядеть сам НБУ выкупающий ОВГЗ на первичке по 9,5% :?
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 06:57

Re: Рынок ОВГЗ

Господа, по результатам последнего аукциона спрос на долл. овгз увеличился или остался без изменений? Будут ли ставки расти ОВГЗ в долларах?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:00

  Алексей77 написав:Господа, по результатам последнего аукциона спрос на долл. овгз увеличился или остался без изменений? Будут ли ставки расти ОВГЗ в долларах?

ставки будут рости когда НКЦПФР откроет вторичный рынок
но пока НКЦПФР отдыхает на пляжах испании
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:36

Re: Рынок ОВГЗ

Байден объявил следующую пандемию, до осени ставки будут расти, а потом опять врубят печатный станок. Инфляция наше всЁ. Тратьте деньги пока за них еще можно что-то купить
nekefer
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