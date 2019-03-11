Господа, у кого есть практика покупки ОВГЗ в долларах? Через кого лучше купить Долл. ОВГЗ Укргазбанк, обещают 3,7% на год (комиссии нет) или Ощадбанк(комиссия около 200 грн общая). По доходности в ОЩАДовском калькуляторе называет нач. отделения доходность 3,6%. Это в Ощаде откусывают так? Где меньше гемора будет по практике Ощад или Укргаз? Ну и доходность где выше по факту?
Алексей77 написав:Господа, у кого есть практика покупки ОВГЗ в долларах? Через кого лучше купить Долл. ОВГЗ Укргазбанк, обещают 3,7% на год (комиссии нет) или Ощадбанк(комиссия около 200 грн общая). По доходности в ОЩАДовском калькуляторе называет нач. отделения доходность 3,6%. Это в Ощаде откусывают так? Где меньше гемора будет по практике Ощад или Укргаз? Ну и доходность где выше по факту?
смотрите, где у вас контакт налажен, все равно это делается через других, нач отделения к ним как чужой, и особо вашим отношениям не поможет
adj написав:Нацбанк очікує швидкого відновлення роботи вторинного ринку ОВДП
Очень смелое заявление, однако очевидно, что на свободном рынке доходность гривневых бумаг будет выше, чем валютных, доходность которых за рубежом на текущий момент просто космос Как в связи с этим будет выглядеть сам НБУ выкупающий ОВГЗ на первичке по 9,5%