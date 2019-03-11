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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:25
greenozon написав:
За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%
По ходу будет дефолт
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:28
Олежан написав: greenozon написав:
За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%
По ходу будет дефолт
США ж выделяют $20 млрд, кое-кому хватит
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cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:58
Сьогоднішній аукціон Мінфіну (дуже слабенько...) інвестори очікують змін ставок в бік зростання
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