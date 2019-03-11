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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:25

  greenozon написав:За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%

По ходу будет дефолт
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:28

  Олежан написав:
  greenozon написав:За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%

По ходу будет дефолт

США ж выделяют $20 млрд, кое-кому хватит
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:58

Сьогоднішній аукціон Мінфіну (дуже слабенько...) інвестори очікують змін ставок в бік зростання

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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:19

  Олежан написав:
  greenozon написав:За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%

По ходу будет дефолт

Объявление дефолта не предусматривает предоставление дальнейших займов.
И что тогда-голодная и холодная смерть?
Уж на выплату доходов инвесторам по ЦБ будут давать, на это денег у Запада хватит.
А уж на всё остальное - это как Бог даст!
aeroservis
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