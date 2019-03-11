По ходу будет дефолт
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:25
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:28
Додано: Вів 28 чер, 2022 16:58
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:19
Объявление дефолта не предусматривает предоставление дальнейших займов.
И что тогда-голодная и холодная смерть?
Уж на выплату доходов инвесторам по ЦБ будут давать, на это денег у Запада хватит.
А уж на всё остальное - это как Бог даст!
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03
Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54
Re: Рынок ОВГЗ
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Модератори: Ірина_, Модератор
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