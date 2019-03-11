Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:25
greenozon написав:
За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%
По ходу будет дефолт
Олежан
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:28
Олежан написав: greenozon написав:
За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%
По ходу будет дефолт
США ж выделяют $20 млрд, кое-кому хватит
cohan
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:58
Сьогоднішній аукціон Мінфіну (дуже слабенько...) інвестори очікують змін ставок в бік зростання
greenozon
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Додано: Сер 29 чер, 2022 13:19
Олежан написав: greenozon написав:
За минулий тиждень укр. єврооблігації втратили від 8 до 14%
По ходу будет дефолт
Объявление дефолта не предусматривает предоставление дальнейших займов.
И что тогда-голодная и холодная смерть?
Уж на выплату доходов инвесторам по ЦБ будут давать, на это денег у Запада хватит.
А уж на всё остальное - это как Бог даст!
aeroservis
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:00
aeroservis Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет
St/2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:03
greenozon написав:
Сьогоднішній аукціон Мінфіну (дуже слабенько...) інвестори очікують змін ставок в бік зростання
Доходность в валюте такая же как и облигаций США, смысл одалживать Украине?
St/2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 15:54
St/2 написав:
Доходность в валюте такая же как и облигаций США, смысл одалживать Украине?
Варіант допомогти рідній країні не розглядаєте?!!
V2
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Додано: Сер 29 чер, 2022 16:09
St/2 Всречал 3,2% в долл. на год в Америке
Алексей77
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Додано: Сер 29 чер, 2022 18:34
V2 написав: St/2 написав:
Доходность в валюте такая же как и облигаций США, смысл одалживать Украине?
Варіант допомогти рідній країні не розглядаєте?!!
это можно сделать и без ОВГЗ
St/2
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