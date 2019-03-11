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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:25

  St/2 написав:aeroservis
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет

А если кто-то из держателей не согласен на такие условия? Или спрашивают только у топовых? А остальных под одну гребенку?
M-A-X
 
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  #<1 ... 334335336337
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