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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 чер, 2022 15:25
St/2 написав:aeroservis
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет
А если кто-то из держателей не согласен на такие условия? Или спрашивают только у топовых? А остальных под одну гребенку?
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Додано: Чет 30 чер, 2022 18:29
M-A-X написав: St/2 написав:aeroservis
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет
А если кто-то из держателей не согласен на такие условия? Или спрашивают только у топовых? А остальных под одну гребенку?
усі варіанти мали б бути описані в так званому проспекті емісії Цінного Паперуhttps://mof.gov.ua/uk/ozdp
тут є список усіх ОЗДП
шукайте свій, справа є документи усіх проспектів, але...
там 1) англійська 2) сторінок 250-300 (!)
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Додано: Чет 30 чер, 2022 18:49
Мінфін додав нові бумаги, повний список
(але ставки не спішить збільшувати... поживемо побачимо)
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Додано: Чет 30 чер, 2022 22:58
Олежан написав: St/2 написав:
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет
т.е. 100 превратиться в 75 и то заплатят через 5 лет.
100 в 25, а 75 простят
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