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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 15:25

  St/2 написав:aeroservis
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет

А если кто-то из держателей не согласен на такие условия? Или спрашивают только у топовых? А остальных под одну гребенку?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:29

  M-A-X написав:
  St/2 написав:aeroservis
Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет

А если кто-то из держателей не согласен на такие условия? Или спрашивают только у топовых? А остальных под одну гребенку?



усі варіанти мали б бути описані в так званому проспекті емісії Цінного Паперу

https://mof.gov.ua/uk/ozdp

тут є список усіх ОЗДП
шукайте свій, справа є документи усіх проспектів, але...
там 1) англійська 2) сторінок 250-300 (!)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 18:49

Мінфін додав нові бумаги, повний список
(але ставки не спішить збільшувати... поживемо побачимо)
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 22:58

  Олежан написав:
  St/2 написав:Дефолта не будет 3/4 спишут и платеж через 5 лет

т.е. 100 превратиться в 75 и то заплатят через 5 лет.

100 в 25, а 75 простят
San
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