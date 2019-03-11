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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:17
striped написав:
У меня складывается такое ощущение, что эти "инсайдерские" новости про реструктуризацию запущены для того, чтобы нужным людям выкупить паниксейл и сделать свои 300% за пару-тройку месяцев, бо в лондонах жизнь дорогая. А вы, дорогие украинцы, и дальше слушайте сказочки про помощь армии по 8-10% в гривне...
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну...
Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
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asti
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:05
ЕЦБ начал выкупать облигации Греции, сырье дешевеет, мир скатывается в кризис, шампусик надолго в прошлом, осень будет грустная не только у нас
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Ірина_, Модератор
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