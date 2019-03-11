|
|
|
Рынок ОВГЗ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:17
striped написав:
У меня складывается такое ощущение, что эти "инсайдерские" новости про реструктуризацию запущены для того, чтобы нужным людям выкупить паниксейл и сделать свои 300% за пару-тройку месяцев, бо в лондонах жизнь дорогая. А вы, дорогие украинцы, и дальше слушайте сказочки про помощь армии по 8-10% в гривне...
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну...
Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2768
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:05
ЕЦБ начал выкупать облигации Греции, сырье дешевеет, мир скатывается в кризис, шампусик надолго в прошлом, осень будет грустная не только у нас
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:23
asti написав:
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну...
Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
Да, с шампусиком в этом году тоже грустно будет у французов даже без помощи русни. Но к проблемам наших государственных финансов это отношение имеет касательное.
Я вижу полное, полнейшее отсутствие стратегии у наших финансистов и экономистов. Ярчайшие примеры - метания с налогами и отменой-возвратом пошлин, лебедь-рак-и щука в связке НБУ-кабмин, теперь вот эта комедия - отдам/не отдам/отдам, но не вам. На 5 месяц войны решили ограничить "зарплаты" членам набсоветов - это все, на что спромоглись в кадровой политике. И этот перечень можно продолжать очень долго, была бы от этого польза.
-
striped
-
-
- Повідомлень: 1508
- З нами з: 10.12.08
- Подякував: 3037 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|48004
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|
|11
|512632
|
|
|53
|32280
|
|