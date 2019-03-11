striped написав:У меня складывается такое ощущение, что эти "инсайдерские" новости про реструктуризацию запущены для того, чтобы нужным людям выкупить паниксейл и сделать свои 300% за пару-тройку месяцев, бо в лондонах жизнь дорогая. А вы, дорогие украинцы, и дальше слушайте сказочки про помощь армии по 8-10% в гривне...
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну... Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
asti написав:Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну... Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
Да, с шампусиком в этом году тоже грустно будет у французов даже без помощи русни. Но к проблемам наших государственных финансов это отношение имеет касательное. Я вижу полное, полнейшее отсутствие стратегии у наших финансистов и экономистов. Ярчайшие примеры - метания с налогами и отменой-возвратом пошлин, лебедь-рак-и щука в связке НБУ-кабмин, теперь вот эта комедия - отдам/не отдам/отдам, но не вам. На 5 месяц войны решили ограничить "зарплаты" членам набсоветов - это все, на что спромоглись в кадровой политике. И этот перечень можно продолжать очень долго, была бы от этого польза.