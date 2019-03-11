striped написав:У меня складывается такое ощущение, что эти "инсайдерские" новости про реструктуризацию запущены для того, чтобы нужным людям выкупить паниксейл и сделать свои 300% за пару-тройку месяцев, бо в лондонах жизнь дорогая. А вы, дорогие украинцы, и дальше слушайте сказочки про помощь армии по 8-10% в гривне...
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну... Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
asti написав:Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну... Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик!
Да, с шампусиком в этом году тоже грустно будет у французов даже без помощи русни. Но к проблемам наших государственных финансов это отношение имеет касательное. Я вижу полное, полнейшее отсутствие стратегии у наших финансистов и экономистов. Ярчайшие примеры - метания с налогами и отменой-возвратом пошлин, лебедь-рак-и щука в связке НБУ-кабмин, теперь вот эта комедия - отдам/не отдам/отдам, но не вам. На 5 месяц войны решили ограничить "зарплаты" членам набсоветов - это все, на что спромоглись в кадровой политике. И этот перечень можно продолжать очень долго, была бы от этого польза.
"Непонимание дальнейшей ситуации добавляет фиксированный курс гривны, инвесторы понимают, что когда НБУ его отпустит, платежеспособность Украины снизится, но насколько неизвестно. Эта неизвестность и отпугивает инвестора! Об этом говорят эксперты ZN.UA.
Да и поведение украинского Минфина для инвесторов вряд ли понятно. Минфин по сути отказался от повышения доходности наших облигаций, несмотря на повышение ключевой ставки Нацбанком, там это объясняют тем, что покупка украинских облигаций это о патриотизме, а не о заработке. Что ж, инвесторы таким неэлегантным способом напоминают нашему министру финансов, что для них это всегда "о заработке"." https://zn.ua/ECONOMICS/stoimost-evrobo ... chemu.html
И да - даже на 5 месяц войны НЕ ЗАХОТЕЛИ ограничить "зарплаты" членам набсоветов.