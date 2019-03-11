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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 09:17

  striped написав:У меня складывается такое ощущение, что эти "инсайдерские" новости про реструктуризацию запущены для того, чтобы нужным людям выкупить паниксейл и сделать свои 300% за пару-тройку месяцев, бо в лондонах жизнь дорогая. А вы, дорогие украинцы, и дальше слушайте сказочки про помощь армии по 8-10% в гривне...
Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну...
Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик! ;) ;)
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:05

Re: Рынок ОВГЗ

ЕЦБ начал выкупать облигации Греции, сырье дешевеет, мир скатывается в кризис, шампусик надолго в прошлом, осень будет грустная не только у нас
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 12:23

  asti написав:Ага, то есть по-вашему война, оккупация трети страны, остановка половины промышленности, постоянные обстрелы и непрекращающиеся боевые действия на линии фронта более 1000 км длиной, заблокированные порты, и белорусская армия в полной боевой готовности ожидающая свистка, эта так, мелочи - просто небольшой повод для паник сейла?! Ну-ну...
Покупайте Украина 32 с дисконтом 75% - будете пить шампусик! ;) ;)


Да, с шампусиком в этом году тоже грустно будет у французов даже без помощи русни. Но к проблемам наших государственных финансов это отношение имеет касательное.
Я вижу полное, полнейшее отсутствие стратегии у наших финансистов и экономистов. Ярчайшие примеры - метания с налогами и отменой-возвратом пошлин, лебедь-рак-и щука в связке НБУ-кабмин, теперь вот эта комедия - отдам/не отдам/отдам, но не вам. На 5 месяц войны решили ограничить "зарплаты" членам набсоветов - это все, на что спромоглись в кадровой политике. И этот перечень можно продолжать очень долго, была бы от этого польза.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 18:25

фізики і тергромади докупили бумаг, НБУ кудись сплавив свою частку 1.5М

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 19:03

Re: Рынок ОВГЗ

  greenozon написав:НБУ кудись сплавив свою частку 1.5М

Так на валютной ветке же сказано:
"В среду были погашены облигации, находившиеся на балансе НБУ на сумму 2.5 млрд.грн.
Это были облигации, выпущенные в 14 году."
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 09:09

Re: Рынок ОВГЗ

"Непонимание дальнейшей ситуации добавляет фиксированный курс гривны, инвесторы понимают, что когда НБУ его отпустит, платежеспособность Украины снизится, но насколько неизвестно. Эта неизвестность и отпугивает инвестора! Об этом говорят эксперты ZN.UA.

Да и поведение украинского Минфина для инвесторов вряд ли понятно. Минфин по сути отказался от повышения доходности наших облигаций, несмотря на повышение ключевой ставки Нацбанком, там это объясняют тем, что покупка украинских облигаций это о патриотизме, а не о заработке. Что ж, инвесторы таким неэлегантным способом напоминают нашему министру финансов, что для них это всегда "о заработке"."
https://zn.ua/ECONOMICS/stoimost-evrobo ... chemu.html

И да - даже на 5 месяц войны НЕ ЗАХОТЕЛИ ограничить "зарплаты" членам набсоветов.
striped
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 12:09

Re: Рынок ОВГЗ

  striped написав:даже на 5 месяц войны НЕ ЗАХОТЕЛИ ограничить "зарплаты" членам набсоветов.

а хто б це мав робити по хорошому, від кого має йти ініціатива?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 15:09

хто далі буде купляти гривневі ОВДП, у мене враження що мінфін виграє війну з НБУ і курс все таки будуть відпускати, в такому випадку який сенс брати 9-11% гривневі ОВДП?

Друге питання чому НБУ не відпускає курс, хоча б і плавно, вони і так спалюють мільярди в тиждень, невже у них є надія/розрахунки що далі ситуація покращиться і тоді буде краще відпускати ніж зараз?

Ця невизначеність дуже погана, бо і запозичення тормозяться, і мінфін не збирає потенційні гроші в бюджет через ПВД на імпорт, та ще й імпорт субсидує той же НБУ. В чому сенс і де здоровий глузд? Я більше на стороні мінфіну, тому що мінфін на стороні держави, якщо він свої зобов'язання не виконає перед військовими наприклад то це шляпа, а якщо НБУ поступиться то дуже неприємно, але пристосуватись якось можна.

Не знаю чи сюди заходять люди які спілкуються з керівництвом НБУ, але було б цікаво почути їх думку. Заради чого ця війна (з мінфіном) і яка її мета?
adj
 
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