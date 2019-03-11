adj написав:

хто далі буде купляти гривневі ОВДП, у мене враження що мінфін виграє війну з НБУ і курс все таки будуть відпускати, в такому випадку який сенс брати 9-11% гривневі ОВДП?Друге питання чому НБУ не відпускає курс, хоча б і плавно, вони і так спалюють мільярди в тиждень, невже у них є надія/розрахунки що далі ситуація покращиться і тоді буде краще відпускати ніж зараз?Ця невизначеність дуже погана, бо і запозичення тормозяться, і мінфін не збирає потенційні гроші в бюджет через ПВД на імпорт, та ще й імпорт субсидує той же НБУ. В чому сенс і де здоровий глузд? Я більше на стороні мінфіну, тому що мінфін на стороні держави, якщо він свої зобов'язання не виконає перед військовими наприклад то це шляпа, а якщо НБУ поступиться то дуже неприємно, але пристосуватись якось можна.Не знаю чи сюди заходять люди які спілкуються з керівництвом НБУ, але було б цікаво почути їх думку. Заради чого ця війна (з мінфіном) і яка її мета?