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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:24

  adj написав:хто далі буде купляти гривневі ОВДП, у мене враження що мінфін виграє війну з НБУ і курс все таки будуть відпускати, в такому випадку який сенс брати 9-11% гривневі ОВДП?

Друге питання чому НБУ не відпускає курс, хоча б і плавно, вони і так спалюють мільярди в тиждень, невже у них є надія/розрахунки що далі ситуація покращиться і тоді буде краще відпускати ніж зараз?

Ця невизначеність дуже погана, бо і запозичення тормозяться, і мінфін не збирає потенційні гроші в бюджет через ПВД на імпорт, та ще й імпорт субсидує той же НБУ. В чому сенс і де здоровий глузд? Я більше на стороні мінфіну, тому що мінфін на стороні держави, якщо він свої зобов'язання не виконає перед військовими наприклад то це шляпа, а якщо НБУ поступиться то дуже неприємно, але пристосуватись якось можна.

Не знаю чи сюди заходять люди які спілкуються з керівництвом НБУ, але було б цікаво почути їх думку. Заради чого ця війна (з мінфіном) і яка її мета?


25 это временное явище, ничего из него а-ля "поднимем ставки овдп" не следует и следовать не должно
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 19:50

  cohan написав:
  adj написав:хто далі буде купляти гривневі ОВДП, у мене враження що мінфін виграє війну з НБУ і курс все таки будуть відпускати, в такому випадку який сенс брати 9-11% гривневі ОВДП?

Друге питання чому НБУ не відпускає курс, хоча б і плавно, вони і так спалюють мільярди в тиждень, невже у них є надія/розрахунки що далі ситуація покращиться і тоді буде краще відпускати ніж зараз?

Ця невизначеність дуже погана, бо і запозичення тормозяться, і мінфін не збирає потенційні гроші в бюджет через ПВД на імпорт, та ще й імпорт субсидує той же НБУ. В чому сенс і де здоровий глузд? Я більше на стороні мінфіну, тому що мінфін на стороні держави, якщо він свої зобов'язання не виконає перед військовими наприклад то це шляпа, а якщо НБУ поступиться то дуже неприємно, але пристосуватись якось можна.

Не знаю чи сюди заходять люди які спілкуються з керівництвом НБУ, але було б цікаво почути їх думку. Заради чого ця війна (з мінфіном) і яка її мета?


25 это временное явище, ничего из него а-ля "поднимем ставки овдп" не следует и следовать не должно


А що постійне? Ясно що нбу хотів таким чином дати можливість гривні пересидіти в гривні а не в шиткоінах і валюті що душило (і душить) ЗВР.

У них не вийшло, який далі план, я не розумію. Банки вже самі карточний курс "відпустили". Дожились.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:04

Re: Рынок ОВГЗ

  adj написав:У них не вийшло, який далі план, я не розумію. Банки вже самі карточний курс "відпустили". Дожились.

самі-не-самі
ПБ як не як держбанк, тому установка явно спущена зверху, отже присутня якась координація-план

усі решту банків підглядають за ПБ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:19

  greenozon написав:
  adj написав:У них не вийшло, який далі план, я не розумію. Банки вже самі карточний курс "відпустили". Дожились.

самі-не-самі
ПБ як не як держбанк, тому установка явно спущена зверху, отже присутня якась координація-план

усі решту банків підглядають за ПБ


ну очевидно что план отпустить везде, но палка же о двух концах
может что-то с налогами придумают, чтобы ввозимое не совсем уж до небес дорожало
может просто замерЯют как и что
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:32

Re: Рынок ОВГЗ

  cohan написав:может что-то с налогами придумают

Та що там думати:
КИРИЛО ШЕВЧЕНКО
Зробити це можна шляхом підвищення податків на споживання, імпорт, активи, ренту. https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/6/688893/
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 20:34

  greenozon написав:
  adj написав:У них не вийшло, який далі план, я не розумію. Банки вже самі карточний курс "відпустили". Дожились.

самі-не-самі
ПБ як не як держбанк, тому установка явно спущена зверху, отже присутня якась координація-план

усі решту банків підглядають за ПБ


Власник банку Мін. фін. Який мені здається веде більш державницьку політику ніж НБУ, яке ніби не розуміє що в країні війна і через його "тормоза" будуть конкретні проблеми з бюджетом.
adj
 
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