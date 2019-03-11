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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 18:55

в 2015р було й більше - 30%, і нічо, якось пройшли (вже не буду згадувати бородаті 90-ті роки коли були 200-300% !!!)

https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 14:00

Євробонди - реструктуризації бути чи ні...
розбір аналітики від ICU

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:12

Re: Рынок ОВГЗ

https://t.me/BondsStocksUA/3092
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 18:29

НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года.

Об этом говорится в биржевом сообщении НАК, сообщает "Интерфакс-Украина".

В том числе "Нафтогаз" просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.
San
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 14:55

  greenozon написав:Євробонди - реструктуризації бути чи ні...
розбір аналітики від ICU


спасибо. хороший обзор отчета ICU
но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз
Шляпа
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лип, 2022 17:37

Re: Рынок ОВГЗ

  Шляпа написав:но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз

рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так
nekefer
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