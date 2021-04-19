Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 лип, 2022 18:55
в 2015р було й більше - 30%, і нічо, якось пройшли (вже не буду згадувати бородаті 90-ті роки коли були 200-300% !!!)
https://index.minfin.com.ua/ua/banks/nbu/refinance/
greenozon
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Додано: Вів 12 лип, 2022 14:00
Євробонди - реструктуризації бути чи ні...
розбір аналітики від ICU
greenozon
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:12
nekefer
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Додано: Вів 12 лип, 2022 18:29
НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти 1,5 миллиарда долларов с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года.
Об этом говорится в биржевом сообщении НАК, сообщает "Интерфакс-Украина". В том числе "Нафтогаз" просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на 335 миллионов долларов.
San
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Додано: Сер 13 лип, 2022 14:55
greenozon написав:
Євробонди - реструктуризації бути чи ні...
розбір аналітики від ICU
спасибо. хороший обзор отчета ICU
но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз
Шляпа
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Додано: Сер 13 лип, 2022 17:37
Шляпа написав:
но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз
рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так
nekefer
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:06
nekefer написав: Шляпа написав:
но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз
рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так
А что скажете про ОВДП в долларах на сейчас? Можно брать?
Алексей77
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Додано: Пон 18 лип, 2022 13:09
nekefer написав: Шляпа написав:
но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз
рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так
А не рассматриваете вариант, что умные дяди продают себе в убыток, чтобы купить прямо сейчас что-то более выгодное? Карман инвестора он же не безразмерный! Даже у очень знающего!
aeroservis
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Додано: Пон 18 лип, 2022 21:29
greenozon
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