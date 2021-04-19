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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 18:26

Кабмін запропонував відкласти виплати за євробондами слідом за "Нафтогазом", – ЗМІ

Кабінет міністрів запропонував звернутися до власників євробондів України із пропозицією відстрочити виплати за ними на два роки.

Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 19 липня, повідомляє ЕП з посиланням на одного з учасників засідання.

За його словами, пропонується фактично заморозити виплати за євробондами України до липня 2024 року. Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму $3 млрд без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками.

Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.

За словами співрозмовника видання, уряд також планує відкласти виплати за випущеними у 2015 році ВВП-варантами.

Крім того, пропонується змінити умови їх випуску. Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після – без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки. Проте рішенням уряду ця умова може виглядати наступним чином: до кінця 2027 року максимальний розмір виплат обмежується 0,5% від ВВП.

Рішення Кабінету міністрів ще повинен погодити парламентський комітет з питань бюджету.

Зазначимо, що минулого тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн. Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Як повідомлялося, минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.

Наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.

За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.

Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів.
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 19:14

  Алексей77 написав:
  nekefer написав:
  Шляпа написав:но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.
что думаете? цены валятся вниз

рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так

А что скажете про ОВДП в долларах на сейчас? Можно брать?

можуть не вернути, або вернути гривнями ПА29,
воно того варте?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:14

Re: Ринок ОВДП

Мінфін підвищив ставки з військових облігацій вперше з початку війни

На аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.

1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.

В іноземній валюті:

$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;
$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року.


https://minfin.com.ua/ua/2022/07/19/89068157/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 10:33

  V2 написав:Мінфін підвищив ставки з військових облігацій вперше з початку війни

На аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.

1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.

В іноземній валюті:

$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;
$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року.


https://minfin.com.ua/ua/2022/07/19/89068157/

А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?
Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:07

  flyman написав:А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?
Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують?

Ну, місяць пройшов - середнє значення трохи підросло. На скільки не сходиться з вашим калькулятором?
klug
 
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