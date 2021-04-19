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#<1 ... 338339340341 Додано: Вів 19 лип, 2022 18:26 Кабмін запропонував відкласти виплати за євробондами слідом за "Нафтогазом", – ЗМІ



Кабінет міністрів запропонував звернутися до власників євробондів України із пропозицією відстрочити виплати за ними на два роки.



Відповідне рішення уряд ухвалив на своєму засіданні 19 липня, повідомляє ЕП з посиланням на одного з учасників засідання.



За його словами, пропонується фактично заморозити виплати за євробондами України до липня 2024 року. Як свідчать дані Міністерства фінансів за цей час Україна мусила б погасити три випуски єврооблігацій на загальну суму $3 млрд без урахування відсотків за ними та ще за 11 випусками.



Остаточна сума економії для країни від прийнятого рішення стане відома після офіційного оголошення.



За словами співрозмовника видання, уряд також планує відкласти виплати за випущеними у 2015 році ВВП-варантами.



Крім того, пропонується змінити умови їх випуску. Раніше передбачалось, що до 2025 року максимальний розмір виплат за цим інструментом обмежувався 1% від ВВП, а після – без обмежень з урахуванням темпів зростання економіки. Проте рішенням уряду ця умова може виглядати наступним чином: до кінця 2027 року максимальний розмір виплат обмежується 0,5% від ВВП.



Рішення Кабінету міністрів ще повинен погодити парламентський комітет з питань бюджету.



Зазначимо, що минулого тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн. Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.



Як повідомлялося, минулого тижня офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що наразі Україна акуратно обслуговує свій державний борг і МВФ очікує, що така ситуація збережеться і надалі, проте закликає підтримати країну шляхом надання додаткового грантового фінансування.



Наприкінці червня Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що український уряд вивчає можливість реструктуризації державного боргу, оскільки можливості фінансування спустошеної війною країни ризикують вичерпатися.



За даними співрозмовників агентства, наразі розглядається кілька сценаріїв, а прийняття остаточного рішення не очікується до кінця літа. Bloomberg зазначає, що у вересні Україна має сплатити $1,4 млрд за зовнішнім боргом без урахування відсотків.



Своєю чергою прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України наразі не обговорює реструктуризацію державного боргу, однак сподівається на відповідну ініціативу від міжнародних партнерів. komp 1 Повідомлень: 8378 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2440 раз. Подякували: 3458 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 19 лип, 2022 19:14 Алексей77 написав: nekefer написав: Шляпа написав: но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.

что думаете? цены валятся вниз но судя по котировкам - никто платить по евробондам не будет.что думаете? цены валятся вниз

рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так рынок облигаций принято считать самым умным, там торгуют очень знающие и влияющие дяди, уж если они продают себе в убыток, то не просто так

А что скажете про ОВДП в долларах на сейчас? Можно брать? А что скажете про ОВДП в долларах на сейчас? Можно брать?

можуть не вернути, або вернути гривнями ПА29,

воно того варте? можуть не вернути, або вернути гривнями ПА29,воно того варте? flyman

Повідомлень: 29218 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 10:14 Re: Ринок ОВДП



На аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.



1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.



В іноземній валюті:



$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;

$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року.





https://minfin.com.ua/ua/2022/07/19/89068157/ Мінфін підвищив ставки з військових облігацій вперше з початку війниНа аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.В іноземній валюті:$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року. V2 4 Повідомлень: 7591 З нами з: 03.07.09 Подякував: 277 раз. Подякували: 1266 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 10:33 V2 написав: Мінфін підвищив ставки з військових облігацій вперше з початку війни



На аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.



1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.



В іноземній валюті:



$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;

$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року.





https://minfin.com.ua/ua/2022/07/19/89068157/ Мінфін підвищив ставки з військових облігацій вперше з початку війниНа аукціоні 19 липня Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 2,86 млрд грн (в еквіваленті). При цьому Мінфін вперше підвищив ставки від початку повномасштабної російської агресії. Про це свідчать дані міністерства.1,77 млрд грн під 14% із погашенням 5 липня 2023 року.В іноземній валюті:$15,33 млн під 4% з погашенням 29 грудня 2022 року;$16,80 млн під 4,5% з погашенням 22 червня 2023 року.

А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?

Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують? А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують? flyman

Повідомлень: 29218 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1412 раз. Подякували: 2510 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 лип, 2022 11:07 flyman написав: А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?

Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують? А як же формула з прив"язкою до середньо-річної облікової ставки НБУ?Я щось не можу зрозуміти, до чого вона? Які ОВДП по ній рахують?

Ну, місяць пройшов - середнє значення трохи підросло. На скільки не сходиться з вашим калькулятором? Ну, місяць пройшов - середнє значення трохи підросло. На скільки не сходиться з вашим калькулятором? klug Повідомлень: 7123 З нами з: 18.08.14 Подякував: 304 раз. Подякували: 984 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 338339340341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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