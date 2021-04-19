Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лип, 2022 08:25
nekefer написав:
это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950
Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!
V2
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Додано: Чет 21 лип, 2022 08:57
V2 написав: nekefer написав:
это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950
Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!
Ну таак.
Просто планувався прибуток 40 грн, а вийшло на 50 і не на нашу користь, тобто на 25% (10 від 40) з прибутковістю вже обдурили.
Думаю, що як до діла дійде, то і на всі 75% надурять -- хто раніше зайшов, той менше (відносно) і отримав -- бізнес. Норм
В теперішній час треба заходити на короткий термін
Amethyst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:04
V2 написав: nekefer написав:
это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950
Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!
Купили месяц назад за 960
Погашение 1000 будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950
магия
nekefer
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:06
nekefer написав:
Купили месяц назад за 960
Погашение будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950
Агаа, ждемс осенью по 910
Amethyst
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:13
НБУ ВІДПУСТИВ КУРС !!!???
перша зміна курсу після війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
greenozon
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:17
Amethyst написав: nekefer написав:
Купили месяц назад за 960
Погашение будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950
Агаа, ждемс осенью по 910
В будь-якому разі вторинного ринку військових облігацій на даний момент не існує, продати в збиток не зможете. А погашення через рік має йти по оголошеній ціні - 1000 грн.
V2
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:43
не отпустил, передвинул
главное чтобы пропорция в прОцентах с наличным не сохранилась
cohan
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Додано: Чет 21 лип, 2022 09:59
це мізер, ці туристи
от як еспортери заллють валютою міжбанк - мало не покажеться
greenozon
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