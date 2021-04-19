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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 339340341342
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:25

Re: Ринок ОВДП

  nekefer написав:это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950


Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 08:57

  V2 написав:
  nekefer написав:это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950


Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!

Ну таак.
Просто планувався прибуток 40 грн, а вийшло на 50 і не на нашу користь, тобто на 25% (10 від 40) з прибутковістю вже обдурили.
Думаю, що як до діла дійде, то і на всі 75% надурять -- хто раніше зайшов, той менше (відносно) і отримав -- бізнес. Норм :mrgreen:
В теперішній час треба заходити на короткий термін :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:04

  V2 написав:
  nekefer написав:это значит получил убыток, условно купил за 960 (погашение по 1000 даст доходность 11%) а сейчас бумага стоит 950 (погашение по 1000 дст доходность 14% на вложенные 950


Як може бути гривневий збиток, якщо купив по 960, а погашення пройшло по 1000?!

Купили месяц назад за 960
Погашение 1000 будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950 :lol: магия
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:06

Re: Ринок ОВДП

  nekefer написав:Купили месяц назад за 960
Погашение будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950
Агаа, ждемс осенью по 910
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:13

НБУ ВІДПУСТИВ КУРС !!!???


перша зміна курсу після війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:17

  Amethyst написав:
  nekefer написав:Купили месяц назад за 960
Погашение будет только через год!
А Сегодня! рыночная цена 950
Агаа, ждемс осенью по 910


В будь-якому разі вторинного ринку військових облігацій на даний момент не існує, продати в збиток не зможете. А погашення через рік має йти по оголошеній ціні - 1000 грн.
V2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:43

  greenozon написав:НБУ ВІДПУСТИВ КУРС !!!???


перша зміна курсу після війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni


не отпустил, передвинул

главное чтобы пропорция в прОцентах с наличным не сохранилась :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:45

  greenozon написав:НБУ ВІДПУСТИВ КУРС !!!???


перша зміна курсу після війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

говорят что карточные туристы привозили наличку которая насыщала чёрный рынок обменок, соответственно теперь без туристов налички станет меньшее курс снова вырастет, спираль :|
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 09:59

це мізер, ці туристи
от як еспортери заллють валютою міжбанк - мало не покажеться
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 17:51

  greenozon написав:це мізер, ці туристи
от як еспортери заллють валютою міжбанк - мало не покажеться

дєржі карман ширє !
flyman
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