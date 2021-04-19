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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:18
nekefer написав:
говорят что карточные туристы привозили наличку которая насыщала чёрный рынок обменок, соответственно теперь без туристов налички станет меньшее курс снова вырастет, спираль
Так вони ж не долар возили - занадто дорога маршрутка. Якби це було правда, то євро би було як бруду.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 12:41
https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-07-21/
Раунд №2
Після заморозки виплат на 2 роки тепер хочуть скинути і % виплати...
Fitch вже знизив наш рейтинг до C, далі краще не назглядати...https://www.fitchratings.com/entity/ukraine-80442268
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