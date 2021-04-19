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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:18

  nekefer написав:
  greenozon написав:НБУ ВІДПУСТИВ КУРС !!!???


перша зміна курсу після війни
https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-zaf ... ovah-viyni

говорят что карточные туристы привозили наличку которая насыщала чёрный рынок обменок, соответственно теперь без туристов налички станет меньшее курс снова вырастет, спираль :|

Так вони ж не долар возили - занадто дорога маршрутка. Якби це було правда, то євро би було як бруду.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:41

https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-07-21/

Раунд №2
Після заморозки виплат на 2 роки тепер хочуть скинути і % виплати...
Fitch вже знизив наш рейтинг до C, далі краще не назглядати...
https://www.fitchratings.com/entity/ukraine-80442268
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:42

Вторинний ринок облігацій чахне...
дуже і дуже мала активність, інвестори "заснули"

image
https://ibb.co/5xbcykk


Офіціоз від НБУ

Виплати за погашеннями внутрішніх боргових інструментів із початку повномасштабної війни на 34,1 млрд грн перевищують запозичення на аукціонах із продажу ОВДП
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati ... itariy-nbu
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:54

в додатку Вотан появились бумаги 14% 226195 (доступно 196) та
16% (!) 226260 (доступно 863)

решту брокерів щось довго медитують, пропонують лише старі по 9.5 - 11.5% (не зрозуміло хто їх буде зараз брати)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02

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