Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 21 лип, 2022 20:18
nekefer написав:
говорят что карточные туристы привозили наличку которая насыщала чёрный рынок обменок, соответственно теперь без туристов налички станет меньшее курс снова вырастет, спираль
Так вони ж не долар возили - занадто дорога маршрутка. Якби це було правда, то євро би було як бруду.
klug
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Додано: Нед 24 лип, 2022 12:41
https://www.reuters.com/world/europe/uk ... 022-07-21/
Раунд №2
Після заморозки виплат на 2 роки тепер хочуть скинути і % виплати...
Fitch вже знизив наш рейтинг до C, далі краще не назглядати...
https://www.fitchratings.com/entity/ukraine-80442268
greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:42
Вторинний ринок облігацій чахне...
дуже і дуже мала активність, інвестори "заснули"
https://ibb.co/5xbcykk
Офіціоз від НБУ
Виплати за погашеннями внутрішніх боргових інструментів із початку повномасштабної війни на 34,1 млрд грн перевищують запозичення на аукціонах із продажу ОВДП
https://bank.gov.ua/ua/news/all/viplati ... itariy-nbu
greenozon
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:54
в додатку Вотан появились бумаги 14% 226195 (доступно 196) та
16% (!) 226260 (доступно 863) решту брокерів щось довго медитують, пропонують лише старі по 9.5 - 11.5% (не зрозуміло хто їх буде зараз брати)
greenozon
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 12:02
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Додано: Пон 01 сер, 2022 08:15
Слідом за Fitch рейтингове агентство S&P понизило кредитний рейнтинг України
прогноз - негативний
https://bin.ua/news/economics/economic/ ... ini-v.html
Мінфін ще не встиг оновитись
https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting ... chni-zmini
greenozon
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:35
greenozon написав:
в додатку Вотан появились бумаги 14% 226195 (доступно 196) та
16% (!) 226260 (доступно 863)
решту брокерів щось довго медитують, пропонують лише старі по 9.5 - 11.5% (не зрозуміло хто їх буде зараз брати)
в ICU сьогодні появилися шістнадцятки
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 11:42
flyman написав: greenozon написав:
в додатку Вотан появились бумаги 14% 226195 (доступно 196) та
16% (!) 226260 (доступно 863)
решту брокерів щось довго медитують, пропонують лише старі по 9.5 - 11.5% (не зрозуміло хто їх буде зараз брати)
в ICU сьогодні появилися шістнадцятки
Хай малюють 18 на 3 міс
І це поки я добрий. Бо з вересня менше чим за 20% і не подивлюся на ці обліжки
Amethyst
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:09
Amethyst написав: flyman написав: greenozon написав:
в додатку Вотан появились бумаги 14% 226195 (доступно 196) та
16% (!) 226260 (доступно 863)
решту брокерів щось довго медитують, пропонують лише старі по 9.5 - 11.5% (не зрозуміло хто їх буде зараз брати)
в ICU сьогодні появилися шістнадцятки
Хай малюють 18 на 3 міс
І це поки я добрий. Бо з вересня менше чим за 20% і не подивлюся на ці обліжки
16% ОВДП = 20% депо (РВС і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 $1350 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.
Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях (кріпта, валютний туризм, але не для всіх муж. 18..60)? Нерухомість, сіль, сірники?
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flyman
в Пон 01 сер, 2022 12:15, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:15
flyman написав:
16% ОВДП = 20% депо (РВС/Рада, і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.
Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях?
16% -> 19.876% банківських
На 3 міс з поповненням та щоміс виплата %% у Альянсі старому клієнту відкривають онлайн під 21.25%, можна без поповнення під 21.75%.
Але морозити гроші на 14..16міс навіть під 20 я не збираюся. Макс на 3 міс. Восени чекаю 25 у Альянса
А тааак -- валюта, що примотана скочем до тіла -- наше все
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Amethyst
в Пон 01 сер, 2022 12:17, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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