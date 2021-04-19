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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 01 сер, 2022 12:16
Amethyst написав: flyman написав:
16% ОВДП = 20% депо (РВС/Рада, і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.
Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях?
16% -> 19.876% банківських
На 3 міс з поповненням та щоміс виплата %% у Альянсі старому клієнту відкривають онлайн під 21.25%, можна без поповнення під 21.75%.
Але морозити гроші на 14..16міс навіть під 20 я не збираюся. Макс на 3 міс. Восени чекаю 25 у Альянса
Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:18
flyman написав:
Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+
Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:20
Amethyst написав: flyman написав:
Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+
Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.
Всьо, тема закрита, в ICU під 16% нема. Розібрали як породистих щенят.
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flyman
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Додано: Пон 01 сер, 2022 12:29
flyman написав: Amethyst написав: flyman написав:
Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+
Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.
Всьо, тема закрита, в ICU під 16% нема. Розібрали як породистих щенят.
Чекаємо, коли в Альфі з'являться
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Amethyst
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Додано: Пон 01 сер, 2022 13:45
в Вотані теж розкупили, лишились макс дохідність 13.99%
значить пиріжки смачні та комусь дуже ласі!
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