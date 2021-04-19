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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:16

  Amethyst написав:
  flyman написав:16% ОВДП = 20% депо (РВС/Рада, і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.

Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях?

16% -> 19.876% банківських
На 3 міс з поповненням та щоміс виплата %% у Альянсі старому клієнту відкривають онлайн під 21.25%, можна без поповнення під 21.75%.
Але морозити гроші на 14..16міс навіть під 20 я не збираюся. Макс на 3 міс. Восени чекаю 25 у Альянса :mrgreen:

Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:18

Re: Ринок ОВДП

  flyman написав:Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+

Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:20

  Amethyst написав:
  flyman написав:Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+

Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.

Всьо, тема закрита, в ICU під 16% нема. Розібрали як породистих щенят.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:29

  flyman написав:
  Amethyst написав:
  flyman написав:Добре Вам, в наших краях тільки РВС з клубу 20+

Альянс потребує відкрити картку, а далі все оформлення онлайн.

Всьо, тема закрита, в ICU під 16% нема. Розібрали як породистих щенят.

Чекаємо, коли в Альфі з'являться
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 13:45

в Вотані теж розкупили, лишились макс дохідність 13.99%

значить пиріжки смачні та комусь дуже ласі!
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