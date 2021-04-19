flyman написав:16% ОВДП = 20% депо (РВС/Рада, і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.
Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях?
16% -> 19.876% банківських На 3 міс з поповненням та щоміс виплата %% у Альянсі старому клієнту відкривають онлайн під 21.25%, можна без поповнення під 21.75%. Але морозити гроші на 14..16міс навіть під 20 я не збираюся. Макс на 3 міс. Восени чекаю 25 у Альянса
aeroservis написав:adj Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!
Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод. Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.
V2 написав:flyman Як краще купувати - через мобільний застосунок чи звичайну версію?
Я користуюся веб версією як на ПК, так і на мобілці. Мобільного застосунку не маю, тому не можу порівняти. Як на мене, не повинно бути різниці. Це ж не банки, які чомусь невзлюбили веб і нав"язують свої застосунки.