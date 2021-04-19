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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:42

  flyman написав:Сьогодні в ICU шістнадцяток хоть опой жуй.
Ще Кінто пише, що насипають.
Думаю в середу щось смачніше появиться від мінфіна.
Але на всяк випадок взяв жменьку, так як гроші вчора завів.

Фактическую 16 предлагают? Или как всегда с учетом рефинансирования?
spiridonwot
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  #<1 ... 342343344345
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