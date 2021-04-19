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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:42
flyman написав:
Сьогодні в ICU шістнадцяток хоть опой жуй.
Ще Кінто пише, що насипають.
Думаю в середу щось смачніше появиться від мінфіна.
Але на всяк випадок взяв жменьку, так як гроші вчора завів.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:56
spiridonwot написав: flyman написав:
Сьогодні в ICU шістнадцяток хоть опой жуй.
Ще Кінто пише, що насипають.
Думаю в середу щось смачніше появиться від мінфіна.
Але на всяк випадок взяв жменьку, так як гроші вчора завів.
Фактическую 16 предлагают? Или как всегда с учетом рефинансирования?
YTM, з рефіном
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