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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:42
flyman написав:
Сьогодні в ICU шістнадцяток хоть опой жуй.
Ще Кінто пише, що насипають.
Думаю в середу щось смачніше появиться від мінфіна.
Але на всяк випадок взяв жменьку, так як гроші вчора завів.
Фактическую 16 предлагают? Или как всегда с учетом рефинансирования?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 15:56
spiridonwot написав: flyman написав:
Сьогодні в ICU шістнадцяток хоть опой жуй.
Ще Кінто пише, що насипають.
Думаю в середу щось смачніше появиться від мінфіна.
Але на всяк випадок взяв жменьку, так як гроші вчора завів.
Фактическую 16 предлагают? Или как всегда с учетом рефинансирования?
YTM, з рефіном
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:45
шістнадцятки є вже в суперсенс Альфи, але я не знаю які там комісії, може хто підкаже, нема бажання експерементувати
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 03 сер, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:08
Взял 16ки в Райфе без комиссий. Покупают под заявку клиента на первичке, своими не торгуют.
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spiridonwot
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:52
flyman написав:
шістнадцятки є вже в суперсенс Альфи, але я на знаю які там комісії, може хто підкаже, нема бажання експерементувати
в Альфі в додатку Сенс 0 комісій
все робиться парами кліків в телефоні
ціна штуки (16%, 226260) - 1054.74
2) в Вотані теж появилась 16-та дохідність
ціна штуки - 1061.26 (доступно 997 бумаг)
чому така різниця, колеги?
і яка ціна в ICUspiridonwot
яка ціна штуки?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 12:21
greenozon написав: flyman написав:
шістнадцятки є вже в суперсенс Альфи, але я на знаю які там комісії, може хто підкаже, нема бажання експерементувати
в Альфі в додатку Сенс 0 комісій
все робиться парами кліків в телефоні
ціна штуки (16%, 226260) - 1054.74
2) в Вотані теж появилась 16-та дохідність
ціна штуки - 1061.26 (доступно 997 бумаг)
чому така різниця, колеги?
і яка ціна в ICUspiridonwot
яка ціна штуки?
У Райфа на первичке 1054,73. Посмотрел у Привата на вторичке 1061,69. Может в этом и причина. Кто продает на вторичке, немного накидывает себе
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:18
greenozon написав: flyman написав:
шістнадцятки є вже в суперсенс Альфи, але я на знаю які там комісії, може хто підкаже, нема бажання експерементувати
в Альфі в додатку Сенс 0 комісій
все робиться парами кліків в телефоні
ціна штуки (16%, 226260) - 1054.74
2) в Вотані теж появилась 16-та дохідність
ціна штуки - 1061.26 (доступно 997 бумаг)
чому така різниця, колеги?
і яка ціна в ICUspiridonwot
яка ціна штуки?
1 061,26 грн.
цікаво, теж замітив, що в альфі дешевше.
є яке пояснення?
і що 0 комісій за все за все, і депозитарні послуги і тп.тд.? в ПБ писали 500 грн за них просять
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Додано: Сер 03 сер, 2022 13:29
flyman
в Альфі гривневі ОВДП повністю під 0
(відкриття рах-ів, покупка, виписка, обслуговування та виплата)
по валютним є якісь мін. комісії при покупці (але там все важно і не через додаток)
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Додано: Сер 03 сер, 2022 14:00
greenozon написав:flyman
в Альфі гривневі ОВДП повністю під 0
(відкриття рах-ів, покупка, виписка, обслуговування та виплата)
по валютним є якісь мін. комісії при покупці (але там все важно і не через додаток)
дякую, потрібно буде посчупати
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