aeroservis написав:adj Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!
Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод. Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.
День добрый! Вывел на Альфу СВИФТ-ом чуть более 15 тыс. дол. купонного дохода. Со стороны Фридом проблем никаких. Альфа запросила источник перевода и походження средств. Нужны были выписки по движению средств на инвестсчёте во Фридом и остаток на дату перевода. Два дня на СВИФТ и полученные доллары сразу же снял с карты в Европе в евро. Пока так!
Какая была комиссия ФФ за свифт перевод? Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков?