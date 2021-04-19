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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 343344345346 Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:36 пробігся по доступних брокерах щодо хайпової 16ої бумаги



наразі цифри такі

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Bond.ua Військові 09/2023 UA4000226260 2023-09-27 16.05% 1062.13 грн

Aльфа 1055.66 грн ? штук

Вотан 1062.13 грн 1447 штук

ICU 1062.13 грн 112 штук greenozon Повідомлень: 13961 З нами з: 01.06.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:04 aeroservis написав: spiridonwot написав: aeroservis написав: adj

Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего! Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!

Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод.

Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.



https://minfin.com.ua/2022/08/01/89770692/ Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод.Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.

День добрый! Вывел на Альфу СВИФТ-ом чуть более 15 тыс. дол. купонного дохода. Со стороны Фридом проблем никаких. Альфа запросила источник перевода и походження средств. Нужны были выписки по движению средств на инвестсчёте во Фридом и остаток на дату перевода. Два дня на СВИФТ и полученные доллары сразу же снял с карты в Европе в евро. Пока так! День добрый! Вывел на Альфу СВИФТ-ом чуть более 15 тыс. дол. купонного дохода. Со стороны Фридом проблем никаких. Альфа запросила источник перевода и походження средств. Нужны были выписки по движению средств на инвестсчёте во Фридом и остаток на дату перевода. Два дня на СВИФТ и полученные доллары сразу же снял с карты в Европе в евро. Пока так!

Какая была комиссия ФФ за свифт перевод?

Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков? Какая была комиссия ФФ за свифт перевод?Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков? spiridonwot

Повідомлень: 49 З нами з: 22.07.21 Подякував: 9 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:07 Новини від ICU

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Шановні клієнти ICU Trade!



Учора Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про скасування обмежень воєнного часу та відновлення роботи ринку капіталів з понеділка, 8 серпня 2022 року.



Що це практично означає для вас?



З 24 лютого торгівля цінними паперами в Україні була обмежена. Фактично ці 6 місяців придбати можна було лише військові облігації. За довоєнними ОВДП проводилися лише виплати, купити чи продати їх було неможливо.



З понеділка довоєнні папери знову будуть доступні на ринку. Це означає, що перелік паперів для купівлі в ICU Trade значно розшириться. Прогнозовані ставки будуть відчутно перевищувати середні ставки за депозитами.



Ринкові ставки ви зможете дізнатися в понеділок після відкриття сесії ICU Trade. greenozon Повідомлень: 13961 З нами з: 01.06.14 Подякував: 270 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль 1 1 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 343344345346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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