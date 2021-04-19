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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:36

пробігся по доступних брокерах щодо хайпової 16ої бумаги

наразі цифри такі
---

Bond.ua Військові 09/2023 UA4000226260 2023-09-27 16.05% 1062.13 грн
Aльфа 1055.66 грн ? штук
Вотан 1062.13 грн 1447 штук
ICU 1062.13 грн 112 штук
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:04

  aeroservis написав:
  spiridonwot написав:
  aeroservis написав:adj
Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!

Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод.
Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.

https://minfin.com.ua/2022/08/01/89770692/

День добрый! Вывел на Альфу СВИФТ-ом чуть более 15 тыс. дол. купонного дохода. Со стороны Фридом проблем никаких. Альфа запросила источник перевода и походження средств. Нужны были выписки по движению средств на инвестсчёте во Фридом и остаток на дату перевода. Два дня на СВИФТ и полученные доллары сразу же снял с карты в Европе в евро. Пока так! :D

Какая была комиссия ФФ за свифт перевод?
Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков?
spiridonwot
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:07

Новини від ICU
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Шановні клієнти ICU Trade!

Учора Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про скасування обмежень воєнного часу та відновлення роботи ринку капіталів з понеділка, 8 серпня 2022 року.

Що це практично означає для вас?

З 24 лютого торгівля цінними паперами в Україні була обмежена. Фактично ці 6 місяців придбати можна було лише військові облігації. За довоєнними ОВДП проводилися лише виплати, купити чи продати їх було неможливо.

З понеділка довоєнні папери знову будуть доступні на ринку. Це означає, що перелік паперів для купівлі в ICU Trade значно розшириться. Прогнозовані ставки будуть відчутно перевищувати середні ставки за депозитами.

Ринкові ставки ви зможете дізнатися в понеділок після відкриття сесії ICU Trade.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:50

Военные облигации под 10% тоже в пн все начнут сливать?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:25

  alfredhaos написав:Военные облигации под 10% тоже в пн все начнут сливать?

Думаю, що ріст ставок буде поступово.
Тобто в серпні 16% ОВДП, вересень 18% ОВДП і т.д., і десь до кінця року вийде до 25%, це при умові, що НБУ не змінить облікову ставку
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:45

пишуть моно почав продавати $ облігації в додатку
хтось може підтвердити?
яка ціна штуки
greenozon
 
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