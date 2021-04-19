пробігся по доступних брокерах щодо хайпової 16ої бумаги
наразі цифри такі
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Bond.ua Військові 09/2023 UA4000226260 2023-09-27 16.05% 1062.13 грн
Aльфа 1055.66 грн ? штук
Вотан 1062.13 грн 1447 штук
ICU 1062.13 грн 112 штук
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:36
пробігся по доступних брокерах щодо хайпової 16ої бумаги
наразі цифри такі
---
Bond.ua Військові 09/2023 UA4000226260 2023-09-27 16.05% 1062.13 грн
Aльфа 1055.66 грн ? штук
Вотан 1062.13 грн 1447 штук
ICU 1062.13 грн 112 штук
Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:04
Какая была комиссия ФФ за свифт перевод?
Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков?
Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:07
Новини від ICU
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Шановні клієнти ICU Trade!
Учора Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про скасування обмежень воєнного часу та відновлення роботи ринку капіталів з понеділка, 8 серпня 2022 року.
Що це практично означає для вас?
З 24 лютого торгівля цінними паперами в Україні була обмежена. Фактично ці 6 місяців придбати можна було лише військові облігації. За довоєнними ОВДП проводилися лише виплати, купити чи продати їх було неможливо.
З понеділка довоєнні папери знову будуть доступні на ринку. Це означає, що перелік паперів для купівлі в ICU Trade значно розшириться. Прогнозовані ставки будуть відчутно перевищувати середні ставки за депозитами.
Ринкові ставки ви зможете дізнатися в понеділок після відкриття сесії ICU Trade.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:25
Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:45
пишуть моно почав продавати $ облігації в додатку
хтось може підтвердити?
яка ціна штуки
Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:02
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