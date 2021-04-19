aeroservis написав:adj Я,ессно,с валютной и пробую! Ничего!
Добрый день. Что-то придумали с выводом валюты в валюту с Фридома? Сам столкнулся с такой ситуацией и думаю выводить или оставить пока у них в долларах, не оформляя распоряжение на вывод. Может вот это вариант, по крайней мере не такая конская разница между курсом вывода НБУ и покупным.
День добрый! Вывел на Альфу СВИФТ-ом чуть более 15 тыс. дол. купонного дохода. Со стороны Фридом проблем никаких. Альфа запросила источник перевода и походження средств. Нужны были выписки по движению средств на инвестсчёте во Фридом и остаток на дату перевода. Два дня на СВИФТ и полученные доллары сразу же снял с карты в Европе в евро. Пока так!
Какая была комиссия ФФ за свифт перевод? Сняли всю сумму сразу? Разве нет ограничений на снятие валютной налички за границей для карт украинских банков?
Учора Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення про скасування обмежень воєнного часу та відновлення роботи ринку капіталів з понеділка, 8 серпня 2022 року.
Що це практично означає для вас?
З 24 лютого торгівля цінними паперами в Україні була обмежена. Фактично ці 6 місяців придбати можна було лише військові облігації. За довоєнними ОВДП проводилися лише виплати, купити чи продати їх було неможливо.
З понеділка довоєнні папери знову будуть доступні на ринку. Це означає, що перелік паперів для купівлі в ICU Trade значно розшириться. Прогнозовані ставки будуть відчутно перевищувати середні ставки за депозитами.
Ринкові ставки ви зможете дізнатися в понеділок після відкриття сесії ICU Trade.
alfredhaos написав:Военные облигации под 10% тоже в пн все начнут сливать?
Думаю, що ріст ставок буде поступово. Тобто в серпні 16% ОВДП, вересень 18% ОВДП і т.д., і десь до кінця року вийде до 25%, це при умові, що НБУ не змінить облікову ставку
Вопрос был скорее в том, можно ли будет продавать физлицам военные облигации, купленные ранее? Ведь кто-то наверняка захочет выйти, а кто-то сможет купить с дисконтом и получить 25-30% на том же ноябрьском выпуске.
alfredhaos написав:Военные облигации под 10% тоже в пн все начнут сливать?
на вскидку доходность может подскочить до ставки НБУ, т.е. до 25% но нужно учитывать что наш рынок не совсем рыночный, например условный приват будет покупать на первичке новые выпуски по 9%, очевидно под 10% продавать не станет