Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:37
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:17
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
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