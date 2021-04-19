|
|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:37
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozit ... ih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13973
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1291 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:17
greenozon написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozitariy-natsionalnogo-banku-vidnovlyuye-obig-derjavnih-tsinnih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29408
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1421 раз.
- Подякували: 2526 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 07 сер, 2022 14:23
flyman написав: greenozon написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozitariy-natsionalnogo-banku-vidnovlyuye-obig-derjavnih-tsinnih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
интересно по чем будет райф, в перспективе лет на 10 наверное можно взять копеек 5
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 215
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|48713
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2
|