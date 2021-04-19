Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:37
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozit ... ih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
greenozon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 12:17
greenozon написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozitariy-natsionalnogo-banku-vidnovlyuye-obig-derjavnih-tsinnih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
flyman
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Додано: Нед 07 сер, 2022 14:23
flyman написав: greenozon написав:
https://bank.gov.ua/ua/news/all/depozitariy-natsionalnogo-banku-vidnovlyuye-obig-derjavnih-tsinnih-paperiv
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
интересно по чем будет райф, в перспективе лет на 10 наверное можно взять копеек 5
nekefer
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Додано: Пон 08 сер, 2022 04:43
Amethyst написав: flyman написав:
16% ОВДП = 20% депо (РВС/Рада, і ніби більш ніхто-ніхто), або в нікомунепотрібний (ПА 36.96 напр. в Акорді), або ПА42 в бариг.
Які ще варіанти (зберегти? хіхі) в наших краях?
16% -> 19.876% банківських
На 3 міс з поповненням та щоміс виплата %% у Альянсі старому клієнту відкривають онлайн під 21.25%, можна без поповнення під 21.75%.
Але морозити гроші на 14..16міс навіть під 20 я не збираюся. Макс на 3 міс. Восени чекаю 25 у Альянса
А тааак -- валюта, що примотана скочем до тіла -- наше все
Точно 21.75 и 21.25? Как? Вижу 20.75 с лояльностью 1 прц с ежемес. выплатой
Алексей77
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Додано: Пон 08 сер, 2022 05:40
Ну 21 точно тама есть )
Amethyst
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