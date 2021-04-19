Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 07 сер, 2022 11:37
Депозитарій Національного банку відновлює обіг державних цінних паперів
із 22 грудня 2022 відновлюються комісії за депозатрій, тому, гадаю, усі брокери вернуться в комісійний режим
Додано: Нед 07 сер, 2022 12:17
до 22 грудня ще дожити потрібно,
крім того, за ОВДП, наскільки знаю, ICU не брав комісію,
за воєні ОВДП теж не буде,
може хто там акціями Ощада чи Аваля побаражити, то біда-біда, буде комісія.
Додано: Нед 07 сер, 2022 14:23
интересно по чем будет райф, в перспективе лет на 10 наверное можно взять копеек 5
Додано: Пон 08 сер, 2022 04:43
Точно 21.75 и 21.25? Как? Вижу 20.75 с лояльностью 1 прц с ежемес. выплатой
Додано: Пон 08 сер, 2022 09:07
Ось і перша цікавинка щодо нового закону, знайдено ICU
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Шановні клієнти,
Як ви вже знаєте, минулого тижня НКЦПФР ухвалила рішення про скасування воєнних обмежень на ринку цінних паперів України від сьогодні, 8 серпня 2022 року.
У суботу, 6 серпня, Комісія також опублікувала рішення №1067, яке уточнює умови доступу на ринок для інвесторів.
Згідно з оновленими правилами, повний доступ до ринку можуть мати лише довоєнні клієнти, які пройшли повний процес реєстрації та фінмоніторингу.
Водночас для інвесторів воєнного часу, як і раніше, будуть доступні військові облігації.
Поки ми перелаштовуємо процеси, в ICU Trade в розділі «Купити» будуть доступні лише військові облігації.
Найближчим часом ми надішлемо вам детальні пояснення щодо можливостей проведення торгових операцій відповідно до вашого статусу.
Просимо вибачення за тимчасові незручності. У випадку будь-яких запитань чи уточнень звертайтеся за телефоном +38(044)370-70-30 або на електронну адресу sales@icu.ua.
Дякуємо, що інвестуєте в перемогу України.
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:00
Re: Ринок ОВДП
а хтось може побачитит ставки? в розсилці ICU у вайбер - не відкриває зображення, а одразу відкриває посилання.
ну загалом відсотки якщо правильно мені видно близько 16 на річні і до 19 на 5-річні...
тобто поки що прив"язалися до військових 16-відсоткових.
Космічних 25-30-40 немає
Додано: Пон 08 сер, 2022 14:51
Дві біржі - УБ та ПФТС відновили свою роботу!
Додано: Пон 08 сер, 2022 15:07
станом на понеділок, 8.08.2022 маємо таку ситуацію
Кінто 10 - 11.5%
Вотан 9.75 - 16.0%
ICU ?? (вроді були більші 16%)
Альфа Сенс 10.0 - 16.0% (найдешевші, по 1057.04грн)
Bond.ua 10.25 - 16.35%
GreenCandle 9.5 - 11.5%
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