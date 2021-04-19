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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 09 сер, 2022 09:20
Виплати уряду за погашеннями ОВДП із початку повномасштабної війни на 40,4 млрд грн перевищують запозичення від продажу відповідних цінних паперів на аукціонах
Додано: Вів 09 сер, 2022 10:38
пробігся по доступних котировках, наразі лише Вотан насипав невійськових облігацій, вибір великий, разом усіх паперів - 11 типів
найвища дохідність - 16% (226260, 204150)
в ICU вчора пробігала новина в вайбері про невійськові бумаги, але зараз продають лише 3 військові бумаги, мабуть ще доналаштовують софт, макс доіхдність 16% (в секції валютних - пусто)
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:02
В них зараз іде сепарація клієнтів хто пройшов повну ідентифікацію, переважно "довоєнних", і нових, хто її не проходив. Тому наразі онлайн торгівля "для всіх", поки не зроблять оновлення, щоб були різні "вюшки" для різного "рівня ідентифікації" користувачів. Так як рішення НБУ про ідентифікацію було неочікуване, то така фіча не готувалася.
А хто хоче невоєнні ОВДП, то поки що в ручному режимі буде опрацювання заявок. В розсилці написали, що від 200К грн.
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:09
але понавигадують.. та щоб оновити ПЗ треба купу ресурсу і зусиль.
а що якщо ПЗ покупне? і тд і тп
короче ті, хто примйють такі закони літають в небі і зовсім не думають про практичну площину
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