greenozon написав:пробігся по доступних котировках, наразі лише Вотан насипав невійськових облігацій, вибір великий, разом усіх паперів - 11 типів найвища дохідність - 16% (226260, 204150)
в ICU вчора пробігала новина в вайбері про невійськові бумаги, але зараз продають лише 3 військові бумаги, мабуть ще доналаштовують софт, макс доіхдність 16% (в секції валютних - пусто)
В них зараз іде сепарація клієнтів хто пройшов повну ідентифікацію, переважно "довоєнних", і нових, хто її не проходив. Тому наразі онлайн торгівля "для всіх", поки не зроблять оновлення, щоб були різні "вюшки" для різного "рівня ідентифікації" користувачів. Так як рішення НБУ про ідентифікацію було неочікуване, то така фіча не готувалася. А хто хоче невоєнні ОВДП, то поки що в ручному режимі буде опрацювання заявок. В розсилці написали, що від 200К грн.
greenozon написав:але понавигадують.. та щоб оновити ПЗ треба купу ресурсу і зусиль. а що якщо ПЗ покупне? і тд і тп короче ті, хто примйють такі закони літають в небі і зовсім не думають про практичну площину
може кому срачно пришкварчало злити ОВДП, що аж НБУ по вихідних мусив працювати