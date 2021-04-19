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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 22:20

Re: Ринок ОВДП

200К це вторинні, які вони проводять лише вручну.
в ICU Trade від 1 тис грн можна, але там тільки військові наразі
Comando
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40

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