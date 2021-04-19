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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 346347348349
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 22:20

Re: Ринок ОВДП

200К це вторинні, які вони проводять лише вручну.
в ICU Trade від 1 тис грн можна, але там тільки військові наразі
Comando
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40

Як зараз захистити свої заощадження в гривні?

+розіграш від СмартКаси
https://youtu.be/IOOtKugtsco
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:53

в Кінто нарешті появились бумаги 16% (довший час не було)

https://kinto.com/funds/shop

Також в Вотані є дуже великий вибір - і військові і старі, не військові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:03

V2
Реєструвався десь в вересні минулого року, віддалено. Займало по часу десь більше місяця, і це ще прийшлось пару раз про себе нагадати.

Як зараз не знаю, але якщо є можливість то краще приїхати до них в офіс, думаю там дуже швидко все пройде.
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:06

Re: Ринок ОВДП

А в нас є ринок заявок на уб?
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:26

Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:09

  Вадимка написав:Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.


в понедельник конечно, в любом случае, цена или изменится (меньже же дней) или нет - завтра посмотрите и решите,
это если, конечно, оно в выходные продает
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 15:21

Спасибо
Вадимка
 
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