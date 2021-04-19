200К це вторинні, які вони проводять лише вручну.
в ICU Trade від 1 тис грн можна, але там тільки військові наразі
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 сер, 2022 22:20
Re: Ринок ОВДП
200К це вторинні, які вони проводять лише вручну.
в ICU Trade від 1 тис грн можна, але там тільки військові наразі
Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40
+розіграш від СмартКаси
Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:53
в Кінто нарешті появились бумаги 16% (довший час не було)
Також в Вотані є дуже великий вибір - і військові і старі, не військові
Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:03
V2
Реєструвався десь в вересні минулого року, віддалено. Займало по часу десь більше місяця, і це ще прийшлось пару раз про себе нагадати.
Як зараз не знаю, але якщо є можливість то краще приїхати до них в офіс, думаю там дуже швидко все пройде.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:06
Re: Ринок ОВДП
А в нас є ринок заявок на уб?
Додано: Суб 13 сер, 2022 14:26
Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
Додано: Суб 13 сер, 2022 15:09
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