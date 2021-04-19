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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 сер, 2022 22:20
200К це вторинні, які вони проводять лише вручну.
в ICU Trade від 1 тис грн можна, але там тільки військові наразі
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Comando
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40
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Модератор
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:53
в Кінто нарешті появились бумаги 16% (довший час не було)https://kinto.com/funds/shop
Також в Вотані є дуже великий вибір - і військові і старі, не військові
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greenozon
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 12:03
V2
Реєструвався десь в вересні минулого року, віддалено. Займало по часу десь більше місяця, і це ще прийшлось пару раз про себе нагадати.
Як зараз не знаю, але якщо є можливість то краще приїхати до них в офіс, думаю там дуже швидко все пройде.
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adj
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 16:06
А в нас є ринок заявок на уб?
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Boundless
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:26
Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
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Вадимка
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Додано: Суб 13 сер, 2022 15:09
Вадимка написав:
Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
в понедельник конечно, в любом случае, цена или изменится (меньже же дней) или нет - завтра посмотрите и решите,
это если, конечно, оно в выходные продает
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cohan
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Додано: Суб 13 сер, 2022 15:21
Спасибо
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Вадимка
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:56
https://t.me/investmentsense/22535
Вадимка написав:
Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
В пятницу (в какое точно время не знаю) выставляется цена понедельника и на выходных не меняется
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vollena71
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:33
Вадимка написав:
Кто знает,когда в альфе лучше купить военные облигации? Сегодня или лучше в понедельник?Когда меняется цена? Спасибо большое.
які саме бумаги вас цікавлять, гривня чи валюта
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greenozon
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V2
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