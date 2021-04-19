|
|
Ринок ОВДП
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53
greenozon гривня під 16 відсотків
-
Вадимка
-
-
- Повідомлень: 184
- З нами з: 13.01.15
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 сер, 2022 17:17
норм, в Альфі її стабільно пропонують (16% військові, гривня)
а якщо цікавить інше - тоді рекомендую додаток Вотан, там зараз багатий вибір не-військових бумаг
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 14021
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1295 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|62
|48850
|
Вів 10 тра, 2022 14:21
V2