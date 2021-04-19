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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53

greenozon гривня під 16 відсотків
Вадимка
 
Повідомлень: 184
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 17:17

норм, в Альфі її стабільно пропонують (16% військові, гривня)
а якщо цікавить інше - тоді рекомендую додаток Вотан, там зараз багатий вибір не-військових бумаг
greenozon
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:33

Re: Ринок ОВДП

В ICU trade online поки що без змін, тільки військові ОВДП до 16% включно
flyman
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Повідомлень: 29551
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Подякував: 1423 раз.
Подякували: 2542 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 12:30

Вторинка знатно просіла... вже не бачу 23-26 доходностей

https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
greenozon
 
Повідомлень: 14036
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1296 раз.
 
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  #<1 ... 347348349350
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