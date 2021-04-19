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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 14 сер, 2022 17:17
норм, в Альфі її стабільно пропонують (16% військові, гривня)
а якщо цікавить інше - тоді рекомендую додаток Вотан, там зараз багатий вибір не-військових бумаг
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:33
Re: Ринок ОВДП
В ICU trade online поки що без змін, тільки військові ОВДП до 16% включно
Додано: Вів 16 сер, 2022 12:30
Вторинка знатно просіла... вже не бачу 23-26 доходностей
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