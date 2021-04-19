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Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53
greenozon гривня під 16 відсотків
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Вадимка
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Додано: Нед 14 сер, 2022 17:17
норм, в Альфі її стабільно пропонують (16% військові, гривня)
а якщо цікавить інше - тоді рекомендую додаток Вотан, там зараз багатий вибір не-військових бумаг
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greenozon
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:33
В ICU trade online поки що без змін, тільки військові ОВДП до 16% включно
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flyman
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:30
Вторинка знатно просіла... вже не бачу 23-26 доходностейhttps://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
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greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:26
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
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greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:54
greenozon написав:
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
Чим менше позичимо, тим менше потім віддавати
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klug
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51
klug написав: greenozon написав:
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
Чим менше позичимо, тим менше потім віддавати
Так может и земли не возвращать, меньше восстановлевать?
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St/2
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