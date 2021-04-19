Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:53
greenozon гривня під 16 відсотків
Вадимка
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Додано: Нед 14 сер, 2022 17:17
норм, в Альфі її стабільно пропонують (16% військові, гривня)
а якщо цікавить інше - тоді рекомендую додаток Вотан, там зараз багатий вибір не-військових бумаг
greenozon
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Додано: Пон 15 сер, 2022 13:33
В ICU trade online поки що без змін, тільки військові ОВДП до 16% включно
flyman
Заблокований
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Додано: Вів 16 сер, 2022 12:30
Вторинка знатно просіла... вже не бачу 23-26 доходностей
https://pfts.ua/trade-info/torgi-ovdp
greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 16:26
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
greenozon
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Додано: Вів 16 сер, 2022 17:54
greenozon написав:
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
Чим менше позичимо, тим менше потім віддавати
klug
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Додано: Вів 16 сер, 2022 20:51
klug написав: greenozon написав:
16 серпня Мінфін України розмістив військових ОВДП на сміховинну суму - лишень 71 млн грн
Чим менше позичимо, тим менше потім віддавати
Так может и земли не возвращать, меньше восстановлевать?
St/2
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Додано: Сер 17 сер, 2022 07:04
чтобы купить такую доходность нужно иметь счет открытый до начала войны, для остальных желающих только "военные ОВГЗ" в два раза менеедоходные
nekefer
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Додано: Сер 17 сер, 2022 09:43
nekefer написав:
чтобы купить такую доходность нужно иметь счет открытый до начала войны, для остальных желающих только "военные ОВГЗ" в два раза менеедоходные
Никто ж не мешает и сейчас пройти полную идентификацию.
accord_trading_ltd
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Додано: Сер 17 сер, 2022 10:43
До речі тема актуальна і важлива!
купував не-військові бумаги в Вотані трішки, і от отримав питання документів, прийшлось зібрати і надати, інакше питання стояло - "на жаль поки не можемо виконувати ваші накази, поки не буде документів" цікаво як із цим в інших брокерів, так само строго по не-військових
greenozon
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