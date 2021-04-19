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Ринок ОВДП

Ринок ОВДП
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 12:09

  greenozon написав:До речі тема актуальна і важлива!
купував не-військові бумаги в Вотані трішки, і от отримав питання документів, прийшлось зібрати і надати, інакше питання стояло - "на жаль поки не можемо виконувати ваші накази, поки не буде документів"
цікаво як із цим в інших брокерів, так само строго по не-військових


По факту у всех по закону нужна полная идентификация. Как вариант смотрите последний рейтинг брокеров/банков на бирже https://pfts.ua/images/rating_7.2022.xlsx, обращаетесь к ним и они Вам дадут список документов, а так же скажут сроки на отрытие счета для торговли.
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